Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 20:30 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Viabilità 14 GENNAIO 2021 ORE 20.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGOL LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA FORCA D’ACERO PER PERICOLO SLAVINA TRA IL KM 9+800 E IL KM 21 IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI Roma CON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19 DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DI ASTRAL TORNA PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)14 GENNAIOORE 20.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGOL LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA FORCA D’ACERO PER PERICOLO SLAVINA TRA IL KM 9+800 E IL KM 21 IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DICON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19 DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DI ASTRAL TORNA PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - quartomiglio : RT @romamobilita: #Viabilità #Roma traffico su via Appia e via Appia Pignatelli, rallentamenti sulla linea 663. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Viabilità #Roma traffico su via Appia e via Appia Pignatelli, rallentamenti sulla linea 663. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 16 | 30 Zazoom Blog