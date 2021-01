Verissimo, Manila Nazzaro e il suo profondo dolore: “All’inizio non volevo accettarlo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata di Verissimo, i telespettatori hanno assistito ad un’intensa e delicata intervista. Nel salottino di Silvia Toffanin, Manila Nazzaro ha deciso di raccontare il profondo dolore che l’ha colpita pochi mesi fa. “All’inizio non volevo accettarlo” – Attraverso l’intervista, l’ex Miss Italia ha voluto mandare un messaggio importante a tutte le donne, a tutte L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata di, i telespettatori hanno assistito ad un’intensa e delicata intervista. Nel salottino di Silvia Toffanin,ha deciso di raccontare ilche l’ha colpita pochi mesi fa. “non” – Attraverso l’intervista, l’ex Miss Italia ha voluto mandare un messaggio importante a tutte le donne, a tutte L'articolo

infoitcultura : Verissimo | Manila Nazzaro | ' All' inizio non accettavo la perdita del mio bambino | lo sentivo dentro Adesso c' è… - infoitcultura : Manila Nazzaro: il racconto dell’aborto a Verissimo - infoitcultura : Manila Nazzaro a Verissimo: “L’aborto spontaneo non è un tabù” - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: 'Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva” ?? #Verissimo h… - infoitcultura : Manila Nazzaro si confessa a Verissimo: «Non volevo accettare la perdita di mio figlio» -