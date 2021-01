Toscana, pericolo strade: ghiaccio e neve sulla fascia appenninica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bassa probabilità di isolati temporali in Arcipelago (in particolare quello meridionale), mentre nelle prime ore possibile locale formazione di ghiaccio solo nelle vallate appenniniche più interne (Garfagnana, Alto Mugello e Casentino) e in montagna, ove permane la presenza di neve al suolo Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bassa probabilità di isolati temporali in Arcipelago (in particolare quello meridionale), mentre nelle prime ore possibile locale formazione disolo nelle vallate appenniniche più interne (Garfagnana, Alto Mugello e Casentino) e in montagna, ove permane la presenza dial suolo

FirenzePost : Toscana, pericolo strade: ghiaccio e neve sulla fascia appenninica - FirenzePost : Maltempo: pericolo ghiaccio in Toscana. Codice giallo mercoledì 13 gennaio - 100Cleofe : RT @chilhavistorai3: Perché tanti delfini morti? Accertamenti dell’università di #Siena per capire le cause. Altri animali soffrono o sono… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Perché tanti delfini morti? Accertamenti dell’università di #Siena per capire le cause. Altri animali soffrono o sono… - msantarella : RT @chilhavistorai3: Perché tanti delfini morti? Accertamenti dell’università di #Siena per capire le cause. Altri animali soffrono o sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana pericolo Neve in Toscana, ora scatta il pericolo valanghe: allerta arancione, rischio marcato LA NAZIONE Toscana, pericolo strade: ghiaccio e neve sulla fascia appenninica

Bassa probabilità di isolati temporali in Arcipelago (in particolare quello meridionale), mentre nelle prime ore possibile locale formazione di ghiaccio solo nelle vallate appenniniche più interne ...

Effetto Covid sulla ristorazione toscana: nel 2020 persi oltre 3 miliardi di euro di fatturato

Firenze: Le stime di Confcommercio Toscana e Coldiretti Toscana evidenziano la grave crisi della filiera agroalimentare innescata dalle chiusure obbligate dei locali, che si sono tradotte in mancata v ...

Bassa probabilità di isolati temporali in Arcipelago (in particolare quello meridionale), mentre nelle prime ore possibile locale formazione di ghiaccio solo nelle vallate appenniniche più interne ...Firenze: Le stime di Confcommercio Toscana e Coldiretti Toscana evidenziano la grave crisi della filiera agroalimentare innescata dalle chiusure obbligate dei locali, che si sono tradotte in mancata v ...