Storia (poi rimossa) di Conte su Fb: "Se vuoi mandare Renzi a casa iscriviti nel gruppo" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una Storia Facebook è stata postata (e poi rimossa) sul profilo ufficiale di Giuseppe Conte. Il Contenuto rappresenta in una foto il premier e Matteo Renzi sulla quale campeggia la scritta: "Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo". La Storia invita poi a scorrere in alto e, a quel punto, si apre la pagina del gruppo pubblico 'Conte premier - Renzi a casa!', del quale fino ad ora fanno parte 2.709 persone. Il gruppo risulta essere amministrato da 'Infopolitica', pagina di agenzia media/stampa, e rimanda a un sito internet -informazionevera.it - che risulta ...

Ultime Notizie dalla rete : Storia poi Storia (poi rimossa) di Conte su Fb: "Se vuoi mandare Renzi a casa iscriviti nel gruppo" L'HuffPost A Gorizia l'ultimo saluto a "Didi" Pasquali, storica esponente del mondo degli esuli

Luigia Flaviana, questo il suo vero nome, è stata sconfitta a 86 anni dal Covid. E' stata tra le anime dell’Anvgd di Gorizia oltre che presidente del circolo del Bridge Isontino.

"Mandiamo Renzi a casa". Ma poi Conte cancella il post

Il premier pubblica una storia su Facebook su un gruppo anti-Renzi, poi la fa sparire. Palazzo Chigi: "Noi estranei" ...

