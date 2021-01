Scoperto il quasar più distante dalla terra mai trovato

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Noto come J0313-1806, ilè cosìda essere visto com’era quando l’universo aveva solo 670 milioni di anni. La scoperta offre agli scienziati informazioni importanti su come le galassie massicce e i buchi neri nel loro nucleo si siano formati nell’universo primordiale. Come si presenta il? Ilsi trova a