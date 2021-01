Scoperta la figura rupestre animale più antica del mondo: si tratta di un maiale di dimensioni reali (Di giovedì 14 gennaio 2021) È dentro una cava in Indonesia che si nascondeva la figura rupestre animale più antica del mondo. È stata Scoperta dall’archeologo Adam Brumm e la sua squadra dell’Università di Brisbane, in Australia. Un maiale di dimensioni reali Il dipinto murale trovato all’interno della grotta rappresenta un maiale che rispecchia le dimensioni reali. Pigmentato in rosso ocra, il dipinto è lungo 136 centimetri e largo 54 centimetri, ed è stato ritrovato nella grotta di Leang Tedongnge, nel corso di una spedizione archeologica. “È il dipinto murale meglio preservato che io abbia mai visto”, dichiara Brumm. “Mi ha veramente lasciato di stucco”. Già dal 2018, l’archeologo sta ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 gennaio 2021) È dentro una cava in Indonesia che si nascondeva lapiùdel. È statadall’archeologo Adam Brumm e la sua squadra dell’Università di Brisbane, in Australia. UndiIl dipinto murale trovato all’interno della grotta rappresenta unche rispecchia le. Pigmentato in rosso ocra, il dipinto è lungo 136 centimetri e largo 54 centimetri, ed è stato ritrovato nella grotta di Leang Tedongnge, nel corso di una spedizione archeologica. “È il dipinto murale meglio preservato che io abbia mai visto”, dichiara Brumm. “Mi ha veramente lasciato di stucco”. Già dal 2018, l’archeologo sta ...

