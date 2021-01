San Patrignano, scoppia la lite tra Red Ronnie e Luca Bizzarri: “Imbecille, vergognati come un cane”, “parli senza sapere” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “parli senza conoscere l’argomento”, “Cretino, tu di me non sai niente”. Botta e risposta al vetriolo tra Luca Bizzarri e Red Ronnie su Twitter, con un crescendo che ha scaldato sempre più gli animi, sfociando in una vera e propria lite a distanza. Al centro della discussione c’è la discussa serie di Netflix “Sanpa” su San Patrignano, che nelle scorse settimane è stata al centro di grosse polemiche. Tutto è incominciato da un tweet di Bizzarri, che rilanciava un altro post di Matteo Salvini in difesa della comunità. “Se uno pensa che Sanpa ‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”, ha scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “conoscere l’argomento”, “Cretino, tu di me non sai niente”. Botta e risposta al vetriolo trae Redsu Twitter, con un crescendo che ha scaldato sempre più gli animi, sfociando in una vera e propriaa distanza. Al centro della discussione c’è la discussa serie di Netflix “Sanpa” su San, che nelle scorse settimane è stata al centro di grosse polemiche. Tutto è incominciato da un tweet di, che rilanciava un altro post di Matteo Salvini in difesa della comunità. “Se uno pensa che Sanpa ‘infanghi’ Sanci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”, ha scritto ...

