Renzi apre una crisi lontana dai problemi degli italiani: gli sviluppi (Di giovedì 14 gennaio 2021) E così, alla fine, è davvero scoppiata la seconda crisi più pazza del mondo (la prima fu quella del Papeete). Proprio nelle ore in cui il ministro della Salute Roberto Speranza spiegava in Parlamento che stiamo per entrare in una nuova fase acuta della pandemia e che ci aspetta un periodo assai duro da affrontare con altri sacrifici, il Palazzo per mano di Matteo Renzi ha celebrato un rito che mai era stato tanto incomprensibile, inspiegabile e inspiegato, opaco nelle motivazioni e nelle finalità. In ogni caso, lontanissimo dalle preoccupazioni degli italiani ai quali tuttavia così viene meno quella parvenza di sicurezza che un governo in carica decentemente sostenuto da una maggioranza riesce a dare anche, per dire, sotto il profilo psicologico. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) E così, alla fine, è davvero scoppiata la secondapiù pazza del mondo (la prima fu quella del Papeete). Proprio nelle ore in cui il ministro della Salute Roberto Speranza spiegava in Parlamento che stiamo per entrare in una nuova fase acuta della pandemia e che ci aspetta un periodo assai duro da affrontare con altri sacrifici, il Palazzo per mano di Matteoha celebrato un rito che mai era stato tanto incomprensibile, inspiegabile e inspiegato, opaco nelle motivazioni e nelle finalità. In ogni caso, lontanissimo dalle preoccupazioniai quali tuttavia così viene meno quella parvenza di sicurezza che un governo in carica decentemente sostenuto da una maggioranza riesce a dare anche, per dire, sotto il profilo psicologico.

CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - 6000sardine : Bellanova e Bonetti si dimetteranno, così vuole Matteo Renzi. Una crisi di governo irrazionale ed irresponsabile C… - you_trend : Con le dimissioni dei tre membri del #Governo in quota #ItaliaViva - annunciate in conferenza stampa da Matteo… - ItsWendish : RT @amaricord: Tra l'assalto a Capitol Hill, una pandemia mondiale in corso, la campagna vaccinale, Renzi che apre una crisi di governo e l… - cocchi2a : RT @GarauSilvana: #Renzi apre la crisi perche' a suo dire non gli piace #Conte. Peccato che ad almeno l'80% degli italiani non piaccia #Ren… -