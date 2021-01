Primavalle, un murales per Stefano e Virgilio Mattei. La sorella Antonella: “Sarà colorato e gioioso” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un murales per ricordare Stefano e Virgilio Mattei, nel luogo del loro martirio. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta avanzata dal consigliere della Lega, Daniele Giannini, e dai consiglieri di FdI Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini. Si tratta di un gesto simbolico di grande importanza per rafforzare la memoria di uno dei più efferati delitti politici degli anni ’70. Stefano e Virgilio morirono bruciati vivi nel rogo della loro casa a Primavalle, appiccato nella notte del 16 aprile 1973 dai militanti di Potere operaio, Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Avevano 10 e 22 anni, la loro colpa era essere figli del segretario della locale sezione del Msi, Mario Mattei. Il murales per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Unper ricordare, nel luogo del loro martirio. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta avanzata dal consigliere della Lega, Daniele Giannini, e dai consiglieri di FdI Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini. Si tratta di un gesto simbolico di grande importanza per rafforzare la memoria di uno dei più efferati delitti politici degli anni ’70.morirono bruciati vivi nel rogo della loro casa a, appiccato nella notte del 16 aprile 1973 dai militanti di Potere operaio, Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Avevano 10 e 22 anni, la loro colpa era essere figli del segretario della locale sezione del Msi, Mario. Ilper ...

MariaRo51490621 : RT @SecolodItalia1: Primavalle, un murales per Stefano e Virgilio Mattei. La sorella Antonella: “Sarà colorato e gioioso” - FilippoM15 : RT @SecolodItalia1: Primavalle, un murales per Stefano e Virgilio Mattei. La sorella Antonella: “Sarà colorato e gioioso” - SecolodItalia1 : Primavalle, un murales per Stefano e Virgilio Mattei. La sorella Antonella: “Sarà colorato e gioioso”… - Gian59342003 : RT @tempoweb: Rogo di Primavalle, ok al murales per i fratelli Mattei #mattei #primavalle #iltempoquotidiano - Fef58 : RT @tempoweb: Rogo di Primavalle, ok al murales per i fratelli Mattei #mattei #primavalle #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Primavalle murales Rogo di Primavalle, ok al murales per i fratelli Mattei Il Tempo Rogo di Primavalle, ok al murales per i fratelli Mattei

«Approvato dall’Aula del Consiglio regionale un ordine del giorno a firma del consigliere della Lega Daniele Giannini, che impegna il ...

«Approvato dall’Aula del Consiglio regionale un ordine del giorno a firma del consigliere della Lega Daniele Giannini, che impegna il ...