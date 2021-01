Polizia e sicurezza, ecco i rinforzi: 5 nuovi agenti a Bergamo e Treviglio (Di giovedì 14 gennaio 2021) rinforzi per la Polizia di Stato della provincia di Bergamo. Nella mattinata di giovedì, il Questore Maurizio Auriemma ha ricevuto il personale neo assegnato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nell’ambito dell’incremento previsto delle risorse. Cinque nuovi operatori – uno dei quali destinato al Commissariato di Treviglio – che, grazie alla preziosa esperienza maturata negli uffici di provenienza anche in settori altamente specializzati, costituiscono importanti risorse specie per rafforzare l’attività di controllo del territorio nell’ambito della nostra Provincia e offrire così un servizio sempre più efficiente, reattivo e adeguato ai bisogni della cittadinanza. Nell’augurare loro buon lavoro, il Questore ha voluto sin da subito condividere le priorità operative del capoluogo, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021)per ladi Stato della provincia di. Nella mattinata di giovedì, il Questore Maurizio Auriemma ha ricevuto il personale neo assegnato dal Dipartimento della Pubblicanell’ambito dell’incremento previsto delle risorse. Cinqueoperatori – uno dei quali destinato al Commissariato di– che, grazie alla preziosa esperienza maturata negli uffici di provenienza anche in settori altamente specializzati, costituiscono importanti risorse specie per rafforzare l’attività di controllo del territorio nell’ambito della nostra Provincia e offrire così un servizio sempre più efficiente, reattivo e adeguato ai bisogni della cittadinanza. Nell’augurare loro buon lavoro, il Questore ha voluto sin da subito condividere le priorità operative del capoluogo, ...

comunevenezia : #Sicurezza ?? Deteneva una pistola con matricola abrasa e proiettili nella sua abitazione, la Polizia locale arrest… - BaroneDaniele76 : @Musumeci_Staff @MediasetTgcom24 Fondo per la sicurezza mirato al potenziamento della vigilanza territoriale: i Com… - andreamerloK : RT @Geopoliticainfo: ????La polizia di #HongKong operativa a tutela della sicurezza nazionale ha arrestato 11 persone in un raid fatto all'al… - l_dolci : RT @agenzia_nova: La polizia di #HongKong ha arrestato 11 persone che secondo i media locali sono collegate ai 12 hongkonghesi che hanno la… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La polizia di #HongKong operativa a tutela della sicurezza nazionale ha arrestato 11 persone in un raid fatto all'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia sicurezza Sorpresi con un coltello e repliche di armi da fuoco: la Polizia identifica due uomini PisaToday Ring attiva la crittografia end-to-end per i video

Ring ha comunicato la disponibilità della crittografia end-to-end per i video (technical preview), ma si deve rinunciare ad alcune funzionalità.

Aggressioni e atti vandalici a Sampierdarena, un arresto

Genova – Un uomo è finito in manette per alcune aggressioni e atti di vandalismo nel quartiere di Sampierdarena, a Genova. La Polizia locale ha eseguito l'ordine di custodia cautelare emesso dal gip s ...

Ring ha comunicato la disponibilità della crittografia end-to-end per i video (technical preview), ma si deve rinunciare ad alcune funzionalità.Genova – Un uomo è finito in manette per alcune aggressioni e atti di vandalismo nel quartiere di Sampierdarena, a Genova. La Polizia locale ha eseguito l'ordine di custodia cautelare emesso dal gip s ...