Per Prodi i responsabili ci sono già: “Conte vada in Aula, i voti li trova” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Per la prima volta sono molto preoccupato. Non è una semplice dimissione, è il Paese intero che si dimette”, a parlare è l’ex premier Romano Prodi, che ipotizza la sua road map per la crisi di governo in un’intervista a Radio Rai. “Questa storia mi fa tristezza – dice il Professore – Renzi tratta il governo come un suo gioco. Questo è un momento importante, abbiamo il Recovery Fund che sono una quantità di soldi enorme, la Libia, i profughi nella vicina Bosnia, dobbiamo prepararci per il G20 che è importantissimo. Che cosa vuol dire questa crisi?!”. “Come se ne uscirà? Il governo delle buone intenzioni non si può più fare, non è più l’epoca e quello che serve non è un governo tecnico. Secondo me questa crisi si deve svolgere per forza di fronte al Parlamento, come ho fatto anche io per ben due volte. Sapendo bene di essere sconfitto, ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Per la prima voltamolto preoccupato. Non è una semplice dimissione, è il Paese intero che si dimette”, a parlare è l’ex premier Romano, che ipotizza la sua road map per la crisi di governo in un’intervista a Radio Rai. “Questa storia mi fa tristezza – dice il Professore – Renzi tratta il governo come un suo gioco. Questo è un momento importante, abbiamo il Recovery Fund cheuna quantità di soldi enorme, la Libia, i profughi nella vicina Bosnia, dobbiamo prepararci per il G20 che è importantissimo. Che cosa vuol dire questa crisi?!”. “Come se ne uscirà? Il governo delle buone intenzioni non si può più fare, non è più l’epoca e quello che serve non è un governo tecnico. Secondo me questa crisi si deve svolgere per forza di fronte al Parlamento, come ho fatto anche io per ben due volte. Sapendo bene di essere sconfitto, ...

La7tv : #dimartedi Romano Prodi: 'Renzi ha lo stesso obiettivo di Bertinotti. Se Conte avesse detto 'mi vesto da muratore e… - diMartedi : #Prodi su #crisidigoverno: 'Per mediare bisogna essere in due e #Renzi ha lo stesso obiettivo di Bertinotti: romper… - LucaBizzarri : Ma c’è uno, uno dico, che possiamo mandare in giro senza fare figure da cioccolatai? Uno che parli inglese decentem… - La_Quisimangia : RT @francofontana43: Prodi non la racconta giusta. Il suo secondo governo non cadde per le 35 ore. E nemmeno per una congiura di Bertinotti… - alias16g : RT @francofontana43: Prodi non la racconta giusta. Il suo secondo governo non cadde per le 35 ore. E nemmeno per una congiura di Bertinotti… -