Milan, Chiarugi: “Ibrahimovic fondamentale. Tutti lo davano per finito” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Luciano Chiarugi, ex attaccante rossonero, ha parlato al Corriere dello Sport di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno in campo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Luciano, ex attaccante rossonero, ha parlato al Corriere dello Sport di Zlatane del suo ritorno in campo Pianeta

PianetaMilan : #Milan, Chiarugi: '#Ibrahimovic fondamentale. Tutti lo davano per finito' - Milannews24_com : Chiarugi: «Per il Milan non era gratificante rimanere nelle retrovie» - MilanPress_it : Siete d’accordo con l’ex attaccante? - sportli26181512 : Milan, tanti auguri a Luciano Chiarugi!: Quest'oggi si celebra il compleanno di un ex rossonero: Luciano Chiarugi.… - TOSADORIDANIELA : RT @ilcasciavait: 'Cavallo Pazzo' arriva a 74: ala del Milan anni '70, in cui fece cose egregie, insieme a Rivera e Bigon; con i rossoneri… -