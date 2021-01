Miglio | valori nutrizionali e come cucinarlo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Cos’è Il(Panicum miliaceum) è un cereale utilizzato in alimentazione sotto forma di chicchi decorticati e perlati, fiocchi e farine. La pianta delè un’erbacea appartenente alla famiglia delle Graminaceae o Poaceae caratterizzata da un fusto eretto che può raggiungere il metro e mezzo di altezza, foglie longilinee e infiorescenze lunghe circa venti centimetri. Delsi consumano i semi ricchi di proteine, minerali e vitamine del gruppo B, oltre a carboidrati e fibre. Si tratta di un alimento nutriente, facilmente digeribile, il cui consumo è particolarmente indicato in caso di problemi digestivi, acidità di stomaco e reflusso gastroesofageo o infiammazioni intestinali. Poiché ilè naturalmente privo di glutine, questo cereale può entrare a far parte dell’alimentazione quotidiana delle persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Miglio valori

Motorbox

I dati - tutti in peggioramento - vedono Speranza confermare il divieto di spostamento tra regioni anche in zona gialla, l’asporto per i locali ...Napoli, 12 Gennaio - Un saggio di Stephen King, il maestro americano dell'horror autore di best seller come It, Shining, Il miglio verde, oltre 500 milioni di copie vendute nel mondo, sarà pubblicato ...