Legnano | iniziate le vaccinazioni anticovid alla Sant' Erasmo | è rsa covid-free

Ultime Notizie dalla rete : Legnano iniziate

IL GIORNO

Al via la campagna vaccinale alla Fondazione Sant'Erasmo. Programmati nel complesso oltre cento vaccini per gli ospiti e circa 140 per gli operatori.Legnano (Milano), 14 gennaio 2021 - E' partita oggi la campagna di vaccinazione alla rsa Sant'Erasmo che, proprio qualche giorno fa, aveva annunciato di aver raggiunto di nuovo lo status di "covid fre ...