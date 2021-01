Lazio-Roma, Lotito: “Frase di Arcuri sul derby battuta infelice in un contesto sbagliato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Prendiamo atto che al commissario Arcuri non manca occasione per professare la sua fede calcistica. Ma quella di oggi è una battuta davvero infelice in un contesto totalmente sbagliato”. Interpellato dall’Adnkronos, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato quanto accaduto nel corso della conferenza di Domenico Arcuri, a margine della quale il commissario straordinario all’emergenza coronavirus ha risposto a una domanda sul derby contro la Roma affermando di sperare ardentemente che vincano i giallorossi per, testuali parole, migliorare l’umore di tutti: “Credo che il commissario straordinario abbia altre priorità per migliorare l’umore degli italiani che meritano tutti, indipendentemente dalla fede ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Prendiamo atto che al commissarionon manca occasione per professare la sua fede calcistica. Ma quella di oggi è unadavveroin untotalmente”. Interpellato dall’Adnkronos, il presidente dellaClaudioha commentato quanto accaduto nel corso della conferenza di Domenico, a margine della quale il commissario straordinario all’emergenza coronavirus ha risposto a una domanda sulcontro laaffermando di sperare ardentemente che vincano i giallorossi per, testuali parole, migliorare l’umore di tutti: “Credo che il commissario straordinario abbia altre priorità per migliorare l’umore degli italiani che meritano tutti, indipendentemente dalla fede ...

