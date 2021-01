L’Allieva 4: Lino Guanciale lascia e parla della moglie. Novità per Alessandra Mastronardi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo un lungo tira e molla, pare proprio che L’Allieva 4 si farà, ma dovremmo aspettarci molte Novità. Innanzitutto la perdita di Lino Guanciale che nella fiction interpreta Claudio Conforti. L’attore infatti ha ribadito che per lui l’esperienza si è conclusa. Cambiamenti in vista anche per Alessandra Mastronardi, alias Alice Allevi. La terza stagione sembrava essere l’ultima per la fortunata fiction, ma la conferma che L’Allieva 4 ci sarà arriva dal magazine DiPiù Tv che ha riportato anche alcune indiscrezioni sulla fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzoli. In particolare, la quarta stagione potrebbe ispirarsi al libro che l’autrice ha pubblicato nel 2018, Il ladro gentiluomo. Se così fosse, vedremo Alice trasferirsi da Roma a Domodossola a seguito di una crisi ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo un lungo tira e molla, pare proprio che4 si farà, ma dovremmo aspettarci molte. Innanzitutto la perdita diche nella fiction interpreta Claudio Conforti. L’attore infatti ha ribadito che per lui l’esperienza si è conclusa. Cambiamenti in vista anche per, alias Alice Allevi. La terza stagione sembrava essere l’ultima per la fortunata fiction, ma la conferma che4 ci sarà arriva dal magazine DiPiù Tv che ha riportato anche alcune indiscrezioni sulla fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzoli. In particolare, la quarta stagione potrebbe ispirarsi al libro che l’autrice ha pubblicato nel 2018, Il ladro gentiluomo. Se così fosse, vedremo Alice trasferirsi da Roma a Domodossola a seguito di una crisi ...

