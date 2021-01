King of Seas | l' action RPG piratesco tutto italiano ha una data di uscita

MatteoPerini5 : RT @PokeMillennium: King of Seas, action RPG italiano, arriva a febbraio su Nintendo Switch Articolo di @MatteoPerini5 #PokemonMillennium #… - alisander91 : King of Seas, un action RPG tra navi pirata sviluppato in Italia - PokeMillennium : King of Seas, action RPG italiano, arriva a febbraio su Nintendo Switch Articolo di @MatteoPerini5… - GamingTalker : King of Seas arriva a metà febbraio, annunciata la data di uscita - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #KingofSeas. -

Ultime Notizie dalla rete : King Seas

GamingTalker

Since you're not going anywhere under lockdown, why not travel from shore to shore virtually with King of Seas? This action RPG is coming to PlayStation 4 next month on 18th February 2021, priced at ...We've been readying ourselves to set sail with King of Seas for a good while already, and after recently going hands on with 3DCloud's swashbuckler, anticipation for launch has reached all new heights ...