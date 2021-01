Joao Felix, la fidanzata rivela: “Non è stato amore a prima vista. Un bambino? Non ora” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La fidanzata di Joao Felix, Margarida Corceiro, ha rilasciato un’intervista molto interessante in cui, tra le altre cose, ha parlato di come è iniziata la love story con il forte giocatore dell’Atletico Madrid. La splendida modella ha spiegato che, contrariamente a quanto si dice spesso, “Non è stato amore a prima vista”. E su una possibile maternità, preferisce glissare per il momento: “Vorrei un bambino da lui, certo, ma sicuramente non ora”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladi, Margarida Corceiro, ha rilasciato un’intermolto interessante in cui, tra le altre cose, ha parlato di come è iniziata la love story con il forte giocatore dell’Atletico Madrid. La splendida modella ha spiegato che, contrariamente a quanto si dice spesso, “Non è”. E su una possibile maternità, preferisce glissare per il momento: “Vorrei unda lui, certo, ma sicuramente non ora”. SportFace.

