Infermiera Covid vince 1 milione alla lotteria: «Avevo pregato che qualcosa mi aiutasse in questa situazione»

vince un milione di dollari alla lotteria di Stato e riceve la notizia tramite un'inaspettata telefonata. È successo ieri, 13 gennaio, a Terri Watkins, un'Infermiera di una struttura assistenziale Covid di Durham, nella Carolina del Nord (Usa). «Ho pensato che fosse una truffa. In realtà ero un po' sconvolta!» ha dichiarato la donna, esprimendo tutta la sua incredulità di fronte all'incredibile vincita. «Ho pensato che non fosse reale, non poteva esserlo» ha aggiunto. «È davvero una grande cosa. Sono molto fortunata» ha detto l'Infermiera alla North Carolina Education Lottery, lotteria nazionale che dichiara di raccogliere oltre 725 milioni di dollari all'anno in tutto lo stato per l'istruzione nazionale.

