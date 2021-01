Hamilton-Mercedes | nodo rinnovo | chiede 40 mln e 10% dei ricavi

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Formula 1– A due mesi e mezzo dall’inizio del Mondiale di Formula 1 2021, il sette volte iridato Lewisnon ha ancora trovato un accordo per il suocon la. Il precedente contratto è scaduto all’inizio del 2021. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sembrava che si trattasse L'articolo

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #FormulaUno Hamilton alla Mercedes: 40 milioni di dollari e il 10% dei ricavi F.1 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #FormulaUno Hamilton alla Mercedes: 40 milioni di dollari e il 10% dei ricavi F.1 - MB4maticAMG_SA : RT @Sport_Fair: Il rinnovo #Hamilton-#Mercedes non arriva #Binotto interviene sulla questione - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Rinnovo Hamilton-Mercedes, nodo ingaggio: richiesta di 50 milioni di euro: Formula 1 rinnovo H… - MB4maticAMG_SA : RT @FormulaPassion: #F1: #Hamilton, la #Mercedes un silenzio sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Mercedes

Mercedes e Lewis Hamilton non hanno ancora sciolto i dubbi sulla presenza in griglia nel campionato 2021 del sette volte campione del mondo ...La trattativa fra Lewis Hamilton e la Mercedes per il rinnovo del contratto, scaduto già da due settimane, è diventata una partita a scacchi. Tutti si aspettavano che le discussioni scivolassero via l ...