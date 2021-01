Empoli, ASL Napoli 1 Centro: “Applicato il protocollo sanitario, azione condivisa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “In merito alla messa in quarantena dei contatti stretti del caso positivo COVID-19 che ha riguardato nella giornata di ieri alcuni professionisti della Società Empoli FC evidenzio che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro non ha fatto altro che applicare il protocollo sanitario previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12. 10. 2020; azione che condivido e sottoscrivo”. Queste le dichiarazioni dell’ingegnere Ciro Verdoliva, direttore generale della ASL Napoli 1 Centro, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a proposito della decisione di mettere in isolamento cinque tesserati dell’Empoli dopo essere risultati contatti stretti di una persona positiva. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “In merito alla messa in quarantena dei contatti stretti del caso positivo COVID-19 che ha riguardato nella giornata di ieri alcuni professionisti della SocietàFC evidenzio che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASLnon ha fatto altro che applicare ilprevisto dalla circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12. 10. 2020;che condivido e sottoscrivo”. Queste le dichiarazioni dell’ingegnere Ciro Verdoliva, direttore generale della ASL, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a proposito della decisione di mettere in isolamento cinque tesserati dell’dopo essere risultati contatti stretti di una persona positiva. SportFace.

