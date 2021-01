E’ cominciata la protesta dei bus turistici

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Palermo – Circa trecento operatori di noleggio autobus, con numerosi bus al seguito, si sono radunati stamani a Roma e una nutrita delegazione e’ gia’ sotto al ministero delle Finanze. Il gruppo di imprenditori chiede di essere inserito con “aiuti cospicui e congrui” nel nuovo Decreto legge ‘Ristori’ in virtu’ dello stop imposto al settore a causa dell’epidemia da coronavirus. Alla manifestazione aderiscono diverse sigle: Abt 2020 Sicilia, Abt 200 Campania, Assobus Italia, Acncc, Anitrav, Asstra, Aziende riunite Toscana, Aziende riunite Veneto, Fincc, Fion, Imprenditoriassociati, Uniti per l’Italia e Anat.

