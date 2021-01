Covid, violazioni alle regole anti-contagio: 134 multe e un negozio chiuso in 12 giorni a gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA - Il Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto ha presieduto oggi, in videoconferenza, una riunione di coordinamento dei Vertici delle Forze di polizia per il periodico monitoraggio della situazione ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA - Il Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto ha presieduto oggi, in videoconferenza, una riunione di coordinamento dei Vertici delle Forze di polizia per il periodico monitoraggio della situazione ...

molisenews24 : Covid: violazioni in un circolo privato di Campobasso, multe anche ai soci senza mascherina #molisenews24… - molisenews24 : Covid: violazioni in un circolo privato di Campobasso, multe anche ai soci senza mascherina - AnsaMolise : Covid: violazioni in circolo privato Campobasso, sanzioni - GianVand : RT @mirkonicolino: Qualcuno sa dirmi che fine abbiano fatto i fascicoli aperti dalla Procura Federale su #Napoli e #Lazio per indagare sull… - DNAJUVE1897 : RT @mirkonicolino: Qualcuno sa dirmi che fine abbiano fatto i fascicoli aperti dalla Procura Federale su #Napoli e #Lazio per indagare sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid violazioni Covid: violazioni in circolo privato Campobasso, sanzioni Agenzia ANSA Due spacciatori fermati dalla polizia locale a Nosate

NOSATE - Due spacciatori sono stati fermati dalla polizia locale durante una attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità. Un pattugliamento di prossimità all’interno del centro urbano di ...

Coronavirus, un cittadino ricorre al Tar contro la stretta: il 14 luglio il merito

ROMA – Sarà deciso direttamente nel merito, il prossimo 14 luglio, il ricorso amministrativo con il quale un cittadino abruzzese contesta tutti i provvedimenti adottati negli ultimi mesi per fronteggi ...

NOSATE - Due spacciatori sono stati fermati dalla polizia locale durante una attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità. Un pattugliamento di prossimità all’interno del centro urbano di ...ROMA – Sarà deciso direttamente nel merito, il prossimo 14 luglio, il ricorso amministrativo con il quale un cittadino abruzzese contesta tutti i provvedimenti adottati negli ultimi mesi per fronteggi ...