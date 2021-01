Covid, in Lombardia 2.587 positivi e 72 vittime A Bergamo 109 casi. Oltre 28 mila i tamponi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Coronavirus, i dati del 14 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi tamponi è al 9%. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Coronavirus, i dati del 14 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapportoè al 9%.

Agenzia_Ansa : #Scuola, si accende il dibattito sulla ripresa della #didattica in presenza. #Lombardia pronta al rientro. Il… - Agenzia_Ansa : Piano pandemico, la #Gdf nelle sedi del #ministerodellaSalute e dell'#Iss. Fiamme gialle anche nell'Assessorato Sal… - Affaritaliani : LEGGI ?? Acquisiti documenti sul piano pandemico mentre uomini delle Fiamme Gialle si sono presentati anche all'Asse… - SandroBonomi2 : RT @raffaelebruno: Ma perché gli stessi non fanno ricorso al TAR contro il coronavirus? Magari il TAR condanna SARS COV 2 a non infettare… - LuigiF97101292 : RT @CesareSacchetti: La magistratura immobile da mesi manda solo ora la finanza nella sede dell'ISS. Il sistema che ha usato Conte per insc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid oggi: bollettino coronavirus 14 gennaio. I contagi in Italia e in Lombardia IL GIORNO Lombardia, Sicilia ed Emilia verso zona rossa, a rischio anche altre regioni: i nuovi colori da domenica

Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni. Le ordinanze del ministro della Salute arriverebbero dopo la pubblicazione del nuovo report Iss, venerdì 15 genna ...

Covid in Italia, terza ondata sempre più vicina: oggi altri 522 morti

Sono 17.246 i tamponi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 522 ...

Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni. Le ordinanze del ministro della Salute arriverebbero dopo la pubblicazione del nuovo report Iss, venerdì 15 genna ...Sono 17.246 i tamponi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 522 ...