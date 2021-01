Coppa Italia, Sassuolo-Spal 0-2. Ferraresi a sorpresa ai quarti contro la Juventus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Reggio Emilia, 14 gennaio 2021 - Il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Spal per gli ottavi di finale della Coppa Italia . Nel primo tempo i neroverdi colpiscono un palo, mentre la ripresa si apre nel ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Reggio Emilia, 14 gennaio 2021 - Ilospita al Mapei Stadium laper gli ottavi di finale della. Nel primo tempo i neroverdi colpiscono un palo, mentre la ripresa si apre nel ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - Noovyis : (Atalanta-Cagliari di Coppa Italia stasera su Rai2: dove vederla anche in streaming) Playhitmusic - - GoalItalia : La SPAL ritrova la Juve in Coppa Italia ?? Nel 2019 una storica vittoria rimandò la festa Scudetto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia live: le partite di oggi in diretta. Risultati e tabellone QUOTIDIANO.NET Coppa Italia – La Juventus batte il Genoa ai supplementari: ai quarti Sassuolo o SPAL

Dopo i 90' il risultato è sul 2-2 e si rendono necessari così i tempi supplementari: al termine del primo, arriva il gol di Rafia che ridà il vantaggio ai bianconeri che tengono fino alla fine. La Juv ...

Sassuolo, De Zerbi furioso: "Arbitro non ha mai giocato a calcio"

Così il tecnico neroverde commenta il rosso a Djuricic: Per il regolamento ci sta, ma certe dinamiche si capiscono solo se hai giocato.

