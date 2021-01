Chris Evans sarà Captain America?/ Trattative in corso, l'attore: "mai dire mai..." (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chris Evans torna a vestire i panni di AKA Captain America? Trattative in corso per l'attore di origini irlandesi come rivela il magazine Deadline Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021)torna a vestire i panni di AKAinper l'di origini irlandesi come rivela il magazine Deadline

XxiZeno : RT @JTaz_: Chris Evans tornerà come Captain America in futuri progetti?? - fabio_falzone : RT @ciakmag: Attenzione notizia bomba?? #ChrisEvans potrebbe tornare nei panni di #CaptainAmerica. Leggiamo ?? - darrevncriss : RT @Ele_o2: Cose successe oggi: -Chris Evans in trattative per ritornare a interpretare Captain America -Anthony Mackie, Tom Hiddleston e B… - Havlsey94 : RT @loveforcaptnswn: quindi tom hiddleston sul set di doctor strange e chris evans che tornerà nel ruolo di cap CHE CAZZO STA SUCCEDENDO OG… - Havlsey94 : RT @snowpointexe: CHE CAZZO SIGNIFICA CHE CHRIS EVANS INTERPRETERÁ CAP DI NUOVO STO MALE CAPITE -