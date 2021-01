Biraghi | «Resterei per anni alla Fiorentina | possiamo aprire un ciclo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Cristianoha parlato ai microfoni di Radio Toscana: queste le parole dell’esterno viola sul suo futuro Cristianoha parlato ai microfoni di Radio Toscana sul suo futuro. Queste le parole dell’esterno viola. FUTURO – «Per me Firenze è importante e sono disposto a rimanere per. L’unica squadra per cui sarei andato via, lo avevo detto anche l’anno scorso, era l’Inter. Per il resto sono contento di essere qui:far bene, stiamo costruendo qualcosa di importante e spero di dare il mio contributo per portare ladove merita di stare». ELIMINAZIONE CONTRO L’INTER – «Perdere fa sempre male, perdere così ancora di più. Abbiamo dimostrato che ce la siamo giocata contro la squadra più attrezzata del campionato. C’è amarezza ma si deve trasformare in consapevolezza dei ...