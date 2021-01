Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti, salta il processo Ruby ter (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato all Ospedale Cardiotoracico di Monaco per una serie di accertamenti. Secondo quanto si apprende, torner a casa entro pochi giorni Le condizioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il leader di Forza Italia Silvioall Ospedale Cardiotoracico diper una serie di. Secondo quanto si apprende, torner a casa entro pochi giorni Le condizioni ...

Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - FilippoFibbia : No Silvio, non fare scherzi proprio adesso che arrivato il tuo momento di rientrare in scena. - lucafaccio : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. Zangrillo: “Problema cardiaco, ho imposto il ric… -