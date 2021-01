Benedicta Boccoli: “Antonella Elia ha finto sul tumore”, scoppia la polemica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Benedicta Boccoli non si trattiene e in una Instagram stories rivela la verità: Antonella Elia non ha mai avuto un tumore, “adesso si deve scusare“. La notizia bomba ha fatto rapidamente il giro del web: ecco che cosa ha detto Benedicta nel video condiviso sui social. Quello del tumore è un argomento molto delicato per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021)non si trattiene e in una Instagram stories rivela la verità:non ha mai avuto un, “adesso si deve scusare“. La notizia bomba ha fatto rapidamente il giro del web: ecco che cosa ha dettonel video condiviso sui social. Quello delè un argomento molto delicato per L'articolo proviene da Leggilo.org.

PasqualeMarro : Benedicta Boccoli ad Antonella Elia: “Non hai avuto un tumore, vorrei ti scusassi” - infoitcultura : “Antonella Elia non ha avuto un tumore”: parla Benedicta Boccoli - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Benedicta Boccoli su Antonella Elia: 'Non è vero che hai avuto un tumore, non mentire' - infoitcultura : Benedicta Boccoli accusa Antonella Elia Non hai avuto un tumore chiedi scusa - CheDonnait : “Antonella Elia non ha avuto un tumore. Faccia un passo indietro e chieda scusa” #GFVIP -