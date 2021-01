Alex Zanardi | la verità sulle condizioni di salute del campione

Open_gol : «È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare. Nessuno ci credeva: lui c’era! E ha comunicato con la… - HuffPostItalia : Alex Zanardi ha ricominciato a parlare: 'Ha comunicato con la famiglia' - chedisagio : ?? Alex Zanardi «è tornato a parlare, ha comunicato con la famiglia» - Magic_Charly : RT @perchetendenza: 'Alex Zanardi': Perché è tornato a parlare e ha comunicato con la sua famiglia - valeriotorchio : RT @LorenaLVilla: Vi do una bella notizia. Un vero grandioso cambiamento: in barba a tutte le aspettative nefaste Alex Zanardi ha ricomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

PADOVA. Daniela Manni, moglie e compagna di tutte le vite di Alex Zanardi, non ha mai rilasciato un’intervista. Se adesso risponde a qualche domanda, è più che altro per sfinimento. «Mi cercano in tan ...Alex Zanardi non smette di stupire. A sette mesi di distanza dal secondo terribile incidente della sua vita, il campione bolognese è tornato a parlare. Già prima di Natale, l’ex pilota di F1 aveva com ...