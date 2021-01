Uomini e Donne anticipazioni: Davide Donadei scelta rimandata, le ragazze sono stanche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ stata registrata ieri, 12 gennaio 2021 a Roma, una nuova puntata di Uomini e Donne. E i telespettatori che seguono con passione il trono di Davide Donadei si aspettavano che il bel salentino annunciasse la tanto attesa data della scelta. Ma in realtà Davide si è detto ancora molto confuso, cosa che non è piaciuta affatto a Beatrice e a Chiara, che ormai da oltre due mesi sono da sole nello studio, a contendersi le attenzioni del tronista. Tra l’altro Beatrice, ormai più di un mese fa, ha detto a Davide di essersi innamorata di lui, e anche Chiara ha palesato i suoi sentimenti. Proprio per questo ci si aspettava che il Donadei arrivasse a una scelta, magari dopo Natale. E invece a quanto pare siamo ancora lontani. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ stata registrata ieri, 12 gennaio 2021 a Roma, una nuova puntata di. E i telespettatori che seguono con passione il trono disi aspettavano che il bel salentino annunciasse la tanto attesa data della. Ma in realtàsi è detto ancora molto confuso, cosa che non è piaciuta affatto a Beatrice e a Chiara, che ormai da oltre due mesida sole nello studio, a contendersi le attenzioni del tronista. Tra l’altro Beatrice, ormai più di un mese fa, ha detto adi essersi innamorata di lui, e anche Chiara ha palesato i suoi sentimenti. Proprio per questo ci si aspettava che ilarrivasse a una, magari dopo Natale. E invece a quanto pare siamo ancora lontani. ...

