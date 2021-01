Tecla: L'Urlo di Munch nuovo singolo/ Attrice nei panni di Nada e ospite ad Amici (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tecla Insolia torna come cantante con il nuovo singolo L'Urlo di Munch e come Attrice nei panni di Nada nella fiction La bambina che non voleva cantare. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Insolia torna come cantante con ilL'die comeneidinella fiction La bambina che non voleva cantare.

Momento davvero magico per la giovanissima e talentuosa Tecla Insolia. Tecla, vincitrice di Sanremo Young 2019 e finalista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, torna con ...

Momento davvero magico per la giovanissima e talentuosa Tecla Insolia. Tecla, vincitrice di Sanremo Young 2019 e finalista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, torna con ...La giovanissima Tecla Insolia sarà Nada in La Bambina Che Non Voleva Cantare, il film prossimamente in onda su Rai1.