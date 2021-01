Secondo Galli (Sacco) il sistema delle zone a colori funziona molto poco“ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) . L’infettivologo Galli: “Tra una settimana ancora ospedali in forte difficoltà”. Idati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c’è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve”. Analizza così nelle scorse ore l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Secondo l’esperto, anche per ‘mettere al sicuro’ la campagna vaccinale servono nuove restrizioni, perché “è chiaro che il sistema policromatico utilizzato fino adesso ha funzionato in maniera molto ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) . L’infettivologo: “Tra una settimana ancora ospedali in forte difficoltà”. Idati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c’è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve”. Analizza così nelle scorse ore l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia Massimo, infettivologo dell’ospedalee dell’università degli Studi di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3.l’esperto, anche per ‘mettere al sicuro’ la campagna vaccinale servono nuove restrizioni, perché “è chiaro che ilpolicromatico utilizzato fino adesso hato in maniera...

Lucant6 : @mariamacina @frido1962 Poi magari ho capito male, ma non credo. Però secondo me il piano per la riapertura delle s… - GhinaAspillo : @Ariachetira I #vaccini Pfizer e Moderna vanno somministrati in due volte a 21 giorni di distanza secondo i protoc… - kalat75 : @girmello @MicK_ele @La_manina__ Perche secondo te un No vax cambia idea se sente Galli. Su via ma a volte mi chied… - GioMaccariello : @uolller Scusa, ma secondo me Galli aveva ragione. L’ha fatta non perché l’hanno fatto aspettare, ma per l’inutilit… - 10clarenc3 : Quindi secondo la teoria di #galli in #America non si doveva votare a causa del #covid e proseguire con #trump? E… -