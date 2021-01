Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel e Kranjska Gora: orari fine settimana, programma, tv, streaming (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel weekend del 16-17 gennaio la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino sarà grande protagonista con le discipline tecniche. Gli uomini si dovranno cimentare con il doppio slalom di Kitzbuehel: la località austriaca si è infatti presa in carico la sostituzione degli eventi di Wengen, dove non si gareggerà a causa di un focolaio di Covid-19. Spazio dunque alla tradizionale prova tra i pali stretti, a cui si aggiunge una replica per rimpiazzare quanto non andrà regolarmente in scena in Svizzera. Il Circo Bianco resterà poi a Kitzbuehel per due discese e un superG nel prossimo fine settimana, ma questa è un’altra storia. Le donne saranno invece chiamate a cimentarsi con il doppio gigante di Kranjska Gora. Le ragazze sono pronte per affrontare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel weekend del 16-17 gennaio ladel2021 di scisarà grande protagonista con le discipline tecniche. Gli uomini si dovranno cimentare con il doppio slalom di: la località austriaca si è infatti presa in carico la sostituzione degli eventi di Wengen, dove non si gareggerà a causa di un focolaio di Covid-19. Spazio dunque alla tradizionale prova tra i pali stretti, a cui si aggiunge una replica per rimpiazzare quanto non andrà regolarmente in scena in Svizzera. Il Circo Bianco resterà poi aper due discese e un superG nel prossimo, ma questa è un’altra storia. Le donne saranno invece chiamate a cimentarsi con il doppio gigante di. Le ragazze sono pronte per affrontare ...

