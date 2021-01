Saviano, centro benessere trasformato in casa di prostituzione: 46enne arrestata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Saviano: i Carabinieri hanno arrestato la titolare di un centro benessere in cui vi aveva di fatto avviato l’esercizio di una casa di prostituzione. I Carabinieri della Stazione di Saviano hanno arrestato una 46enne, incensurata, indagata per i reati di esercizio di una casa di prostituzione e reclutamento di ragazze da avviare al meretricio. Il Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 gennaio 2021): i Carabinieri hanno arrestato la titolare di unin cui vi aveva di fatto avviato l’esercizio di unadi. I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato una, incensurata, indagata per i reati di esercizio di unadie reclutamento di ragazze da avviare al meretricio. Il

I Carabinieri della Stazione di Saviano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola su richiest ...

Il procedimento è scaturito da una segnalazione che ha consentito di accertare che l’indagata, titolare e gestrice di un centro benessere sito in Saviano (NA), aveva di fatto avviato l’esercizio di un ...

