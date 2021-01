Recovery: Salvini, ‘il governo procede al buio’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – Sul Recovery “il governo procede al buio. Il Recovery plan francese sono 300 pagine al dettaglio”. Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Anch’io. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – Sul“ilal buio. Ilplan francese sono 300 pagine al dettaglio”. Lo ha detto Matteoa Radio Anch’io. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

