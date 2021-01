Recovery Plan | i manager pronti alla sfida della governance

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un piano del genere va gestito con diverse centinaia, se non un migliaio di, persone chiave che vanno mobilitate nel Paese per avere speranza di successo. Bisogna arrivare nei vari filoni di attività abbastanza in profondità, mettere 10-15-25 persone al vertice di una macchina amministrativa che è nata per fare altro non funziona”. Queste le parole di Mario Mantovani, presidente di Cida eitalia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress, parlando dele spiegando che nel corso degli Stati Generali sono state poste delle domande sulla gestione e organizzazione del piano.“Allora non ottenni risposte e purtroppo tutt’ora non mi sembra ci siano – spiega Mantovani -. Credo che ladebba partire da una ...

CottarelliCPI : Si discute tanto di Recovery Plan, ma il piano più importante è quello vaccinale. Più vacciniamo, meglio arginiamo… - Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - straneuropa : Potrebbe esservi sfuggito che il parlamento europeo ha approvato il Recovery Plan, ovvero i miliardi che servono a… - infosubmarine : Dal ponte sullo stretto al Mes, a Renzi non interessa il Recovery Plan ma solo l’eliminazione politica di Conte: un… - _iloveyouboy__ : RT @MediasetTgcom24: Via libera al Recovery Plan da 223 miliardi, quasi 20 destinati alla sanità #RecoveryPlan -

ROME, JAN 13 - Premier Giuseppe Conte's government remains on the brink of crisis even though his cabinet on Tuesday approved its Recovery Plan, which had been a source of tension within the executive ...“L’approvazione del RecoveryPlan è una buona notizia per l’Italia. Il programma Next Generation Eu rappresenta una opportunità imperdibile che il Paese ha per i prossimi anni: è uno dei più imponenti ...