Realizzare un tonico anti-age col melograno | ecco tutti passaggi

Leggi su giornal

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè un frutto che apporta diversi benefici alla salute. In effetti non solo è ricco di fibre, che garscono una buona digestione. Ma aiuta anche a controllare il colesterolo, proteggere le difese immunitarie e migliorare la circolazione. Si tratta quindi di un vero e proprio toccasana. Tuttavia non sono in molti a sapere che ilha anche proprietà molto importper ciò che riguarda la bellezza della pelle.perché questo frutto di stagione è l’ingrediente ideale perun-age. Ma come si realizza questo-age a base di? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande. Applicare sempre ...