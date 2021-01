Per le vittime di violenza c'è il patrocinio statale. L'incentivo a denunciare (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Lo Stato garantirà l'assistenza a chiunque, indipendentemente dal reddito dichiarato Non esisteranno più vittime di serie A e serie B. Chiunque subisce violenza sessuale e in famiglia potrà contare ora sul patrocinio dello Stato alle spese legali, automaticamente e indipendentemente dal livello di reddito. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza di cui è relatore l'attuale presidente Giancarlo Coraggio, che è stato eletto il 18 dicembre scorso e ha aperto ieri la prima udienza pubblica del 2021 a Palazzo della Consulta. Il dispositivo è per le persone offese dai reati indicati all'articolo 76 comma 4-ter del dpr 115 del 2002, riguardante l'ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito. La Corte ha dichiarato non fondata una questione di illegittimità ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Lo Stato garantirà l'assistenza a chiunque, indipendentemente dal reddito dichiarato Non esisteranno piùdi serie A e serie B. Chiunque subiscesessuale e in famiglia potrà contare ora suldello Stato alle spese legali, automaticamente e indipendentemente dal livello di reddito. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza di cui è relatore l'attuale presidente Giancarlo Coraggio, che è stato eletto il 18 dicembre scorso e ha aperto ieri la prima udienza pubblica del 2021 a Palazzo della Consulta. Il dispositivo è per le persone offese dai reati indicati all'articolo 76 comma 4-ter del dpr 115 del 2002, riguardante l'ammissione al, anche in deroga ai limiti di reddito. La Corte ha dichiarato non fondata una questione di illegittimità ...

