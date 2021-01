Parcheggia l'auto in discesa: investito e ucciso dalla vettura partita da sola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Parcheggia l'auto in una strada in discesa e si dimentica di tirare il freno a mano. L'auto si mette in movimento e travolge il suo proprietario uccidendolo . L'incidente è successo questa mattina, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021)l'in una strada ine si dimentica di tirare il freno a mano. L'si mette in movimento e travolge il suo proprietario uccidendolo . L'incidente è successo questa mattina, ...

