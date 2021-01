Morto Francesco Magni: addio al cantautore della Brianza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Monza, 13 gennaio 2021 - Lutto nel mondo della musica . E' Morto ieri, a 71 anni, il cantautore brianzolo Francesco Magni . Per lo chansonnier lombardo una carriera iniziata negli Anni Settanta: ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Monza, 13 gennaio 2021 - Lutto nel mondomusica . E'ieri, a 71 anni, ilbrianzolo. Per lo chansonnier lombardo una carriera iniziata negli Anni Settanta: ...

__Naglfar : Morto il cantautore Francesco Magni, la Brianza è in lutto - ex_smiles : RT @peularis: FRANCESCO MORTO DALLE RISATE COME NOI PER TOMMASO STO MORENDO - NotizieFrance : “Francesco, questa è la situazione alle 14.10 in vi Chiatamone, solitamente è un orario morto ed invece ora c’è un… - Louissmouth : RT @bionda_fabiana: Beata te Cecilia che ridevi vedendo Tommy stare male x l’uscita di Francesco... NOI dopo 40 giorni se rivediamo quella… - Alba03661914 : RT @bionda_fabiana: Beata te Cecilia che ridevi vedendo Tommy stare male x l’uscita di Francesco... NOI dopo 40 giorni se rivediamo quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Francesco Morto Francesco Magni: addio al cantautore della Brianza IL GIORNO Francesco: «Lodare è come respirare ossigeno puro: purifica l’anima»

Continuano, nell'udienza generale, le catechesi sulla preghiera. «Nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono sempre i “piccoli”», capaci di lode ...

Morto Francesco Magni: addio al cantautore brianzolo

Recentemente era stato insignito del premio Rosa Camuna da Regione Lombardia: "Ha saputo cantare la nostra terra con temi della tradizione ma anche di grande attualità" ...

Continuano, nell'udienza generale, le catechesi sulla preghiera. «Nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono sempre i “piccoli”», capaci di lode ...Recentemente era stato insignito del premio Rosa Camuna da Regione Lombardia: "Ha saputo cantare la nostra terra con temi della tradizione ma anche di grande attualità" ...