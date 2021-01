Milan | Yepes | “Eravamo una famiglia | un retroscena dopo lo Scudetto”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Mario, ex difensore rossonero, ha parlato del suo, raccontando unsui festeggiamentiloPianeta

Mario Yepes, ex difensore rossonero, è intervenuto in diretta streaming sul canale ufficiale Twitch del Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni: Sull’occupazione attuale – «Adesso sto lavorando c ...Intervenuto sul 'Canale Twitch' del Milan, Mario Yepes ha parlato del rendimento attuale del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan sta lavorando molto bene. Stanno facendo un ...