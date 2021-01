Matteo Bassetti propone un piano vaccinale per i più deboli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Bassetti dice che: “Per quel che riguarda il piano vaccinale italiano occorre pensare anche a un piano B: mettere in sicurezza entro l’estate, tutte le persone con più di 70 anni e chi soffre di problemi di salute che li rendano particolarmente fragili di fronte a SarsCoV-2?. Così si esprime in un lungo post su Facebook. “Il piano A sarebbe quello di vaccinare almeno il 65-70% della popolazione con più di 16 anni entro l’autunno, che vorrebbe dire avere a disposizione circa 70-80 milioni di dosi di vaccino (o anche di più) con almeno 250,000 dosi al giorno. Spero che si possa riuscire”, scrive, “ma ho qualche dubbio sulle forniture e sulla nostra potenza di fuoco“. Mentre “Il piano B sarebbe invece quello di mettere in sicurezza entro l’estate, tutte le ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dice che: “Per quel che riguarda ilitaliano occorre pensare anche a unB: mettere in sicurezza entro l’estate, tutte le persone con più di 70 anni e chi soffre di problemi di salute che li rendano particolarmente fragili di fronte a SarsCoV-2?. Così si esprime in un lungo post su Facebook. “IlA sarebbe quello di vaccinare almeno il 65-70% della popolazione con più di 16 anni entro l’autunno, che vorrebbe dire avere a disposizione circa 70-80 milioni di dosi di vaccino (o anche di più) con almeno 250,000 dosi al giorno. Spero che si possa riuscire”, scrive, “ma ho qualche dubbio sulle forniture e sulla nostra potenza di fuoco“. Mentre “IlB sarebbe invece quello di mettere in sicurezza entro l’estate, tutte le ...

