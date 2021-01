«Made in Italy» in Tv: ed è subito voglia di chiome anni ’70 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Divano, plaid, tisana e smartphone alla mano. C’è da rilassarsi ok, ma anche prendere appunti il 13 gennaio quando, rapite dalle atmosfere della Milano degli anni ’70, guarderemo su Canale 5 la fiction Made in Italy (già disponibile da tempo su Amazon Prime) con un cast stellare: Raoul Bova, Marco Bocci, Margherita Buy, Fiammetta Cicogna, Greta Ferro, Andrea Bosca, Claudia Pandolfi, Stefania Rocca tra i tanti. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Divano, plaid, tisana e smartphone alla mano. C’è da rilassarsi ok, ma anche prendere appunti il 13 gennaio quando, rapite dalle atmosfere della Milano degli anni ’70, guarderemo su Canale 5 la fiction Made in Italy (già disponibile da tempo su Amazon Prime) con un cast stellare: Raoul Bova, Marco Bocci, Margherita Buy, Fiammetta Cicogna, Greta Ferro, Andrea Bosca, Claudia Pandolfi, Stefania Rocca tra i tanti.

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - ZZiliani : Le 20:14 del 4 ottobre, tre mesi e due giorni fa: con tanto di diretta tv, pubblico sugli spalti, interviste post (… - ST09972061 : RT @AlbertoBagnai: Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Conte ter… - QualeFuturo : RT @AlbertoBagnai: Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Conte ter… -