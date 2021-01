Lukaku e quel graffio a Quarta che fa infuriare la Fiorentina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fiorentina-Inter è stata decisa all'ultimo minuto dei tempi supplementari da un gol di Romelu Lukaku ma il triplice fischio finale non ha spento le polemiche. Stanno facendo molto discutere alcuni ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)-Inter è stata decisa all'ultimo minuto dei tempi supplementari da un gol di Romeluma il triplice fischio finale non ha spento le polemiche. Stanno facendo molto discutere alcuni ...

sportli26181512 : Lukaku e quel graffio a Quarta che fa infuriare la #Fiorentina: C'è una foto che testimonia il contatto avvenuto tr… - 424BasilStreet : @AlbertoIannalfi Ma tu lasci uno contro uno con Lukaku che è il doppio? Romelu quel movimento lo fa da dieci anni sempre. - fafabrd : @Fiorentinanews Se non vuoi il contatto vai a giocare a pallavolo ed é tutto da dimostrare che quel graffio glielo abbia fatto lukaku - massimo_manzoli : #Conte si prende una enorme rivincita sul fiorentino! Grazie a #gol di #Lukaku al 120.. Ah, non è quel Conte? #Renzivergogna - Mickyce83 : capisco la stanchezza, ma come fai a lasciare solo Lukaku in quel modo? erano a 5 metri -