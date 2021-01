LIVE VOLLEY – Busto Arsizio-Chieri, Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unet E-Work Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera Chieri si sfidano nel match valido per la decima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Le Farfalle vogliono continuare a risalire la classifica ma dovrenno stare attente ad una Chieri capace di mettere in difficoltà anche le big. L’appuntamento è per mercoledì 13 gennaio alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 Femminile 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Unet E-Work Busto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unet E-Worke Reale Mutua Fenerasi sfidano nel match valido per la decima giornata di andata dellaA1. Le Farfalle vogliono continuare a risalire la classifica ma dovrenno stare attente ad unacapace di mettere in difficoltà anche le big. L’appuntamento è per mercoledì 13 gennaio alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1AGGIORNA LAUnet E-Work...

