Impeachment II, primo atto. No da Pence, forse da McConnell, sì da Cheney jr (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C'è voluto un attacco al Campidoglio con 5 morti e scene da colpo di Stato per scalfire il muro di sostegno repubblicano che negli ultimi 4 anni ha permesso a Donald Trump di resistere a una serie apparentemente illimitata di crisi. Ora che manca una settimana esatta alla fine del suo mandato, con la Camera che oggi si riunisce per il voto sull'Impeachment, quel muro inizia a sgretolarsi. Una manciata di repubblicani ha già detto che si unirà allo sforzo per incriminare il presidente, un numero che potrebbe crescere con l'avvicinarsi della votazione (attesa per il tardo pomeriggio di Washington). Oltre alla numero tre del partito alla Camera, Liz Cheney, che è stata fra i primi a schierarsi apertamente per l'Impeachment, anche i deputati Adam Kinzinger (Illinois), John Katko (New York), Fred Upton (Michigan) e Jaime Herrera Butler ...

