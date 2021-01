Il Codacons contro il Governo | “Non si può scegliere chi curare e chi no”

Leggi su instanews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè pronto alla battaglia sul piano pandemico. Sotto accusa la bozza del documento stilato dal ministero della Salute web sourceIl coronavirus e la lotta alla pandemia continuano a tenere banco in queste ore. Non bastassero le preoccupazioni relative ai contagi in essere ed in divenire e la crisi diche appare ormai imminente. Ora è a rischio anche il nuovo piano pandemico stilato dal ministero della Salute. Secondo le ultime indiscrezioni nella bozza del documento atteso per i prossimi giorni il ministro della Salute Speranza avrebbe infatti inserito al suo interno la possibilità per i medici, qualora le risorse sanitarie dovessero risultare insufficienti, dii pazienti da, selezionando solo quelli che potranno trarre maggior beneficio dai trattamenti. Ovviamente l’eventualità che ci ...