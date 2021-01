I settori dell’acqua e dei rifiuti siano al centro del Recovery Plan

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con il 1 gennaio è partito il conto alla rovescia per la presentazione alla Commissione europea del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), prevista al 30 aprile 2021. In questi giorni il governo italiano è impegnato su due fronti. Da un lato il dialogo informale con gli uffici di Bruxelles per una costruzione “condivisa” del testo da presentare ufficialmente ad aprile (per adesso positivo secondo le affermazioni di Ursula Von der Layen). Dall’altro l’aspro confronto interno alla maggioranza sui contenuti del PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri; una discussione di merito sulle priorità ed il “disegno” complessivo del Piano, sull’idea di Paese che ci si immagina. Il rischio di un cortocircuito (specie in caso di crisi di governo) è alto, e non rispettare la scadenza del 30 aprile per l’Italia sarebbe un disastro poco spiegabile. Per questo il presidente Mattarella ha ...