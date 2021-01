I segreti del Marsala: storia e caratteristiche di uno dei vini liquorosi più famosi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Marsala è uno dei vini liquorosi più famosi del mondo. Prodotto esclusivamente nella città di Marsala, nell’estremo ovest della Sicilia, nella provincia di Trapani, si fregia del marchio DOC che ne certifica la denominazione di origine controllata e garantisce il forte legame con il proprio territorio. Contraddistinto da un aroma deciso e intenso, è estremamente versatile: viene adoperato per accompagnare dolci e biscotti ma è anche un ottimo digestivo da sorseggiare per concludere in bellezza il pasto. In cucina, inoltre, è un ingrediente utilizzato per preparare tante gustose pietanze a base di carne, come le scaloppine o l’arrosto, per arricchire con il suo profumo la salsa di pomodoro e per insaporire piatti di pesce come la trota salmonata, il tonno e i gamberi. Il Marsala ha ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè uno deipiùdel mondo. Prodotto esclusivamente nella città di, nell’estremo ovest della Sicilia, nella provincia di Trapani, si fregia del marchio DOC che ne certifica la denominazione di origine controllata e garantisce il forte legame con il proprio territorio. Contraddistinto da un aroma deciso e intenso, è estremamente versatile: viene adoperato per accompagnare dolci e biscotti ma è anche un ottimo digestivo da sorseggiare per concludere in bellezza il pasto. In cucina, inoltre, è un ingrediente utilizzato per preparare tante gustose pietanze a base di carne, come le scaloppine o l’arrosto, per arricchire con il suo profumo la salsa di pomodoro e per insaporire piatti di pesce come la trota salmonata, il tonno e i gamberi. Ilha ...

amendolaenzo : 'Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura nei sentieri costretti in un palmo di ma… - borghi_claudio : Intravedo nuovi grillismi all'orizzonte. Si inizia decifrando i messaggi segreti si finisce portando in parlamento… - NicolaPorro : In Italia pensiamo alle 'primule', in Israele pensano a vaccinare. Ecco perché sono così avanti con le vaccinazioni… - MartaBalan : RT @SMaurizi: per la prima volta nella Storia viene nominato un capo della #CIA,#WilliamBurns,diplomatico di lungo corso, e avete la possib… - videgiorgio : RT @DavideRicci1973: Questi con il 2% vogliono gestire i soldi del Recovery found a modo loro, un ministero per la Boschi, la delega ai ser… -

Ultime Notizie dalla rete : segreti del I segreti del Marsala: storia e caratteristiche di uno dei vini liquorosi più famosi BergamoNews.it Teatro in Note fra arte e solidarietà, libri e quadri donati all’Ospedale di Cosenza

Teatro in Note ha voluto allietare la degenza dei pazienti dell’Annunziata ricoverati nei reparti di Oncologia e Psichiatria donando libri e dipinti ...

Crisi, Orlando vice a palazzo Chigi: al Pd anche il sottosegretario e torna l'idea Boschi alla Difesa

Il confronto sotterraneo fra M5s, Conte, Pd e Renzi cammina su molte gambe ma passa per una riconferma di Conte a palazzo Chigi a capo di una squadra con parecchie novità. Il premier ...

Teatro in Note ha voluto allietare la degenza dei pazienti dell’Annunziata ricoverati nei reparti di Oncologia e Psichiatria donando libri e dipinti ...Il confronto sotterraneo fra M5s, Conte, Pd e Renzi cammina su molte gambe ma passa per una riconferma di Conte a palazzo Chigi a capo di una squadra con parecchie novità. Il premier ...